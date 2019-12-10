رياضة | تشكيل ليفربول الرسمي ضد سالزبورغ| مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الآن «دوري أبطال أوروبا» Liverpool Champion

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أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق سالزبورج النمساوي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : هيندرسون - فينالدوم - نابي كيتا.

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.

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موعد مباراة ليفربول ضد سالزبورج :-

وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق سالزبورج في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب، حيث ستذاع تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

أهداف ليفربول من مباراة سالزبورج النمساوي :-

ويدخل فريق ليفربول تلك المباراة طامحا في تحقيق الانتصار أو التعادل من أجل التأهل بشكل رسمي لدور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستكلفه الهزيمة من الفريق النمساوي الخروج من دور المجموعات في حال فوز فريق نابولي المتوقع على جينيك الذي يقع في مؤخرة جدول المجموعة، وكان فريق سالزبورج قد خسر من الريدز في مباراة الذهاب بدور المجموعات بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة مما سيجعل فرصته في الفوز بأي نتيجة أقل من نتيجة الذهاب تأهله بشكل رسمي.

ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا :-

ويحتل فريق ليفربول صدارة المجموعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بينما يأتي فريق نابولي الإيطالي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويحل فريق سالزبورج النمساوي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويأتي فريق جينك البلجيكي في مؤخرة الجدول برصيد نقطة واحدة فقط.