رياضة | عاجل.. فايلر يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فايلر يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة نظيره وادي دجلة غدًا. ويواجه الأهلي مضيفه وادي دجلة مساء غد الأربعاء على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز. وضمت قائمة الأهلي كلا من :- محمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي.

رامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي ووليد أزارو ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي ومحمد هاني. Advertisements وضمت قائمة المستبعدين :- كريم نيدفيد ومحمود متولي وحمدي فتحي وعلي معلول بسبب الإصابة، وصلاح محسن وعمار حمدي وصالح جمعة وجيرالدو دا كوستا وحسين السيد لوجهة نظر فنية.



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