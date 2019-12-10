رياضة | فوز السكة والغابة والعبور والتأمين وتعادل الشمس واتحاد الشرطة في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز السكة والغابة والعبور والتأمين وتعادل الشمس واتحاد الشرطة في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق السكة الحديد على فريق ألماظة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب السكة الحديد ضمن منافسات الجولة الحادي عشر من المجموعة السادسة للقسم الثالث مجموعة القاهرة والقليوبية

خاض فريق السكة المباراة بتشكيل تكون من محمد جمال، حازم شعيب، حسن بشندى، محمود أكمل،المتولى محمود،طه زين العابدين، عبد العليم السيد، محمد عبد الفتاح شولا، أحمد عبد المنعم كشرى، فوزي سعيد الكاشف، مصطفى جعفر.

وفي البدلاء إبراهيم شعللها ،أحمد علي،مصطفى عبد ربه، فتحي مجدى، محمد رمزي، يأسر رضا، محمود سعيد الصقر.

بينما جاء تشكيل فريق ألماظة من خالد سيد، فؤاد طه، أحمد صفوت، عبد الله عادل، يوسف عواد، جلال محمد، أحمد عبد اللطيف، محمد عمر بخيت، أحمد عامر، أحمد إبراهيم، حسام مرسي.

البدلاء : اسامة محمد، محمد عزت، محمود محمد، عبد اللطيف أحمد، محمد مصطفى، حسن عنان، كامل عيد.

وإدار المباراة الحكم محمد الديب وعاونه تامر رشاد مساعد أول، محمود الجوهري مساعد ثانى٠

سجل هدف المباراة عبد العليم السيد في الدقيقة 20 من الشوط الأول، بهذه النتيجة يرتفع رصيد السكة الحديد إلى النقطة 26 محتلا المركز الاول ويبقى فريق ألماظة في المركز السابع برصيد 16 نقطة.

وحقق فريق الغابة الفوز خارج ملعبة على فريق بنها بهدف محمد عرفه، وفازفريق العبور على فريق البلاستيك بهدف نظيف.

وتعادل فريق بهتيم في الوقت الضائع مع فريق بطا بهدف لكل منهما، وتعادل فريق طوخ مع فريق اتحاد الشرطة بثلاثة أهداف لكل منهما .

وحقق فريق مصر للتأمين فوزاً كبيراً على فريق المرج بثلاثة أهداف نظيفة، وتعادل فريق سراى القبة الأخير مع فريق الشمس بهدفين لكل منهما سجل هدفين الشمس محمد عصام

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 26 نقطة

2- مصر للتأمين 20 نقطة

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3- شباب بطا 20 نقطة

4-الشمس 18 نقطة

5- الغابة 17 نقطة

6- المرج 17 نقطة

7- ألماظة 16 نقطة

8- اتحاد الشرطة 14 نقطة

9- البلاستيك 14 نقطة

10- بهتيم 14 نقطة

11- طوخ 12 نقطة

12- العبور 12 نقطة

13- الأميرية 11 نقطة

14- بنها 9 نقاط

15- سراى القبة 4 نقاط