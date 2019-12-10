رياضة | فوز فاركو والأولبميي وتعادل بيلا في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز فاركو والأولبميي وتعادل بيلا في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج المباريات الثلاث التي أقيمت اليوم الثلاثاء في إفتتاح الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة للقسم الثاني، مجموعة بحرى، عن فوز صعب لفريق الأوليمبي على مضيفه فريق المنصورة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب نادى المنصورة .

سجل هدف اللقاء اللاعب علاء عبد الفتاح من ضربة جزاء في الدقيقة 12 من الشوط الثاني.

وتعادل فريق بيلا مع فريق المالية بهدفين لكل منهما، في مواجهة مثيرة، حيث شهد الشوط الأول تعادل الفريقين، بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيلا ضمن منافسات الجولة الثامنة، إفتح التسجيل عبد الله السيد للمالية في الدقيقة 26 و تعادل سيد شعبان لبيلا في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، تقدم سمير معاذ لبيلا في الدقيقة 21 وسجل مختار سليمان هدف التعادل للمالية في الدقيقة40 .

وحقق فريق فاركو الفوز خارج ملعبه على فريق دمنهور بهدف هشام فتح الله في الشوط الثاني.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 18 نقطة

2- غزل المحلة 14 نقطة

3- دمنهور 14 نقطة

Advertisements

4- الرجاء 12 نقطة

5- دكرنس 11 نقطة

6- بلدية المحلة 11 نقطة.

7- الأوليمبي 10 نقاط

8- أبو قير 9 نقاط

9- المنصورة 7 نقاط

10- الحمام 7 نقاط

11- بيلا 4 نقاط

12- المالية 3 نقاط