رياضة | التعادل الإيجابي يحسم مباراة بيلا ومالية كفر الزيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل الإيجابي يحسم مباراة بيلا ومالية كفر الزيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق بيلا ومالية كفر الزيات في المباراة التي جمعتهما اليوم علي ملعب استاد كفر الشيخ بالجولة الثامنة للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني بنتيجة 2/2.

وانتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1، حيث تقدم عبدالله السيد للمالية في الدقيقة 26، ثم تعادل السيد شعبان لبيلا في الدقيقة 31، وفي الشوط الثاني أضاف بيلا الهدف الثاني عن طريق سمير معاذ في الدقيقة 21، ليضغط المالية حتي نجح مختار سليمان في احزاز التعادل قبل انتهاء الوقت الأصلي بالدقيقة 40، وفشل الفريقان في اقتناص الفوز لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منها.

التعادل رفع من رصيد كلاهما نقطة وحيدة، حيث يأتي بيلا في المركز قبل الأخير ب4 نقاط، ويليه المالية ب 3 نقاط في المركز الأخير.

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بدأ المالية بتشكيل مكون من كريم عماد، عبدالله البلاط، أحمد العش، وأمير بلبول، ومحمد شرف، ومحمد مرسي، وعبدالله السيد، والسيد شعبان، ومختار سليمان، وأحمد دكة، وأحمد عبدالغفار.

دكة البدلاء:- عبدالحليم محمد، ومحمد عبدالمولي، وأحمد صلاح، ومحمود عبدالمعاطي، ومحمود مصطفي، ومحمود عزت، وأحمد عاشور.

أدار المباراة مصطفى مدحت حكما وعاونه إبراهيم منصور و شريف حسن، و محمد حليم.

1- فاركو 18 نقطة

2- غزل المحلة 14 نقطة

3- دمنهور 14 نقطة

4- الرجاء 12 نقطة

5- دكرنس 11 نقطة

6- بلدية المحلة 11 نقطة.

7- الأوليمبي 10 نقاط

8- أبو قير 9 نقاط

9- المنصورة 7 نقاط

10- الحمام 7 نقاط

11- بيلا 4 نقاط

12- المالية 3 نقاط

