رياضة | ورطة في النصر بسبب مدة غياب وليد عبد الله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورطة في النصر بسبب مدة غياب وليد عبد الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن آخر مستجدات إصابة؛ وليد عبد الله حارس مرمى نادي النصر، والتي تعرض لها على مستوى الركبة، خلال الأيام الماضية.

وكشفت التقارير أن وليد عبد الله سافر إلى لندن استعدادا للخضوع إلى عملية جراحية يجري عملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب؛ حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي عقب الجراحة؛ يستمر حتى شهر يناير المقبل.

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ويستعد النصر لمواجهة نظيره التعاون، مساء الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2019، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام المباراة؛ في تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد التعاون في المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

