رياضة | مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأقادت صحيفة "الآس" الإسبانية بأن مانشستر يونايتد على استعداد لبدء الحديث مع أتلتيكو مدريد حول إمكانية التعاقد مع ساؤول في يناير لكن سيكون عليهم دفع الشرط الجزائي والذي يبلغ 125 مليون جنيه استرليني.
وأضافت الصحيفة ساؤول حلم قديم في أولد ترافورد ، اهتمام مانشستر حقيقي وقوي للغاية ، على الرغم من أن العملية لن تكون بسيطة. الهدف من اتلتيكو لهذا السوق الشتوي هو التعاقد مع مهاجم كبير وهي عملية يحتاجون فيها بقيمة تتراوح بين 80 و 90 مليونًا أولاً.
وتابعت الصحيفة وبهذه الطريقة فإن الاسم الذي أطلقته مكاتب النادي للحصول على هذا المبلغ هو بيع ليمار الذي وصل في الصيف الماضي ولم ينجح ذلك في التكيف مع أسلوب تشولو.
وأشارت الصحيفة ومع ذلك إذا لم يصل العرض المطلوب للفرنسي، فإن التغيير سيذهب لساؤول ، لأن الشيء الرئيسي بالنسبة للنادي هو تعزيز جبهة الهجوم. لقد استجاب أتليتي بالفعل إلى اهتمام يونايتد بساؤول في الصيف الماضي ولكن لم يحدث التعاقد.
وأوضحت الصحيفة بأن ساؤول هو أحد اللاعبين ذات الثقل الكبير للروخيبلانكوس وسيكون ذهابه بمثابة ضربة قاسية لفريق سيميوني الذي يستغل براعة اللاعب إلى أقصى الحدود.