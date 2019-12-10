رياضة | كارثة في انتظار إقامة الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارثة في انتظار إقامة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت مُنظمة تسونامي الديموقراطية بيان رسمي في الساعات الماضية تهدد فيه إقامة مباراة الكلاسيكو القادمة بين برشلونة وريال مدريد في الكامب نو.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن يوم 18 ديسمبر المقبل موعداً لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والمؤجلة من الجولة العاشرة بسبب مظاهرات إقليم كتالونيا.



وكتبت صحيفة الماركا الإسبانية في تقريرها اليوم: مُنظمة تسونامي الديموقراطية تُهدد كلاسيكو الكامب نو، أصدر بيان يوم الثلاثاء أوضح أن أكثر من 18000 شخص سجلوا أسماءهم للمشاركة في الاحتجاج الذي سيبدأ 5 مساء بجانب الكامب نو, اي قبل أربع ساعات فقط من انطلاقة مباراة برشلونة-مدريد.



واشارت الصحيفة إلى أن العدد الكبير بجانب الكامب نو سيمنع وصول حافلة ريال مدريد وبرشلونة لملعب اللقاء وهو ما يهدد بإقامة المباراة.