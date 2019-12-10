رياضة | عاجل.. محمود كهربا يوقع على عقود انتقاله للأهلي

وجاء توقيع كهربا على عقود انضمامه للأهلي لمدة 4 مواسم ونصف في حضور وكيله وأمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء في جلسة خاصة جمعتهم اليوم.

وسيتقاضى كهربا 9 مليون جنيه راتبًا موسميًا من النادي الأهلي، وهي قيمة عقود الفئة الأولى في النادي الأحمر.

وجاء توقيع كهربا لعقود انتقاله للأهلي عقب استلام الأهلي عقود الفسخ مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي عقب قيام اللاعب بدفع قيمة الشرط الجزائي بقيمة 400 مليون يورو.

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ومن المقرر أن يعلن الأهلي رسميًا عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووافقت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح على انضمام محمود "كهربا" لصفوف النادي الأحمر كونه أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وسيقدم الإضافة القوية للفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الأربعاء على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.