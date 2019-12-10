رياضة | بـ110 مليون.. برشلونة يحسم صفقة مدوية

وقال الصحفي ماركوس لوبيز في تصريحات لقناة TV3 أن برشلونة اتجه بقوة للتعاقد مع لوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي ليكون بديل للمهاجم الحالي سواريز.

واكد الصحفي على أن قيمة التوقيع مع لاوتارو 110 مليون يورو وهي أقل مما تم دفعه للثنائي جريزمان وديمبيلي في الماضي.

واضاف: المهاجمين الأقوياء قيمتهم مرتفعة الآن و لاوتارو بسن 22 سنة .. رأيي نعم للتوقيع مع لاوتارو مارتينيز وضمه لصفوف برشلونة في الصيف المقبل.

وارتبط اسم الارجنتيني لاوتارو مارتنيز بالقدوم إلى برشلونة لخلافة لويس سواريز مهاجم الفريق الأول في الصيف المقبل وتكوين شراكة مع ميسي زميله في المنتخب.