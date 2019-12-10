رياضة | فرجاني يتوهج دفاعيا أمام أول أغسطس الأنجولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرجاني يتوهج دفاعيا أمام أول أغسطس الأنجولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك مباراة جيدة أمام فريق أول أغسطس الأنجولي استطاع خلالها استعادة بعض من بريقه الهجومي المفقود مع القلعة البيضاء لكن وعلي عكس المعتاد ظهر اللاعب أيضًا في ثوب دفاعي مميز وهو ما اظهرته إحصائيات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا والتي جاءت كالتالي:-

فرجاني الأفضل في التحديات الفردية

خلال الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا كان التونسي فرجاني ساسي هو أفضل اللاعبين في التحديات الفردية المختلفة حيث كان أكثر لاعبي الجولة خوضًا للتحديات الفردية، فاللاعب خاض 32 تحدي نجح في الفوز بـ 20 منهم بنسبة نجاح 63%.

"علمًا بأن متوسط خوض فرجاني للتحديات الأرضية خلال الموسم كان 18 تحديا فقط بنسبة نجاح 59%."

فرجاني الأفضل في التحديات الفردية الأرضية

حيث كان أكثر لاعبي الجولة خوضًا للتحديات الفردية الأرضية بـ 30 تحدي نجح في الفوز بـ 20 منهم بنسبة نجاح 67%.

"علمًا بأن متوسط خوضه للتحديات الفردية الأرضة خلال الموسم كان 17 تحدي فقط بنسبة نجاح 60%."

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فرجاني الأفضل في التحديات الهجومية

حيث حلَّ التونسي ثالثًا في عدد الألتحامات التي خاضها بـ 19 تحدي هجومي بينما جاء في المركز الأول الأنجولي اري بابل لاعب أول أغسطس الذي خاض 25 تحدي والمغربي أيوب الكعبي لاعب الوداد الذي خاض 20 تحدي لكن كلًا من الأنجولي والمغربي لم يتجاوزوا نسبة الـ 50% في الفوز بالألتحامات التي خاضوها، بينما فرجاني جاء في المركز الثاني من حيث نسبة الفوز بالألتحامات بنسبة 79% ولم يتفوق عليه سوي زيزو لاعب الزمالك بنسبة 82% من 11 تحدي خاضهم.

"علمًا بأن متوسط خوض فرجاني للتحديات الهجومي خلال الموسم كان 8 تحديات بنسبة نجاح 64%."

فرجاني ثاني أفضل لاعبي الجولة في الدريبل

حيث عمل 12 دريبل نجح في 10 منهم بدقة 83% بينما اري بابل صاحب المركز الأول عمل 14 دريبل نجح أيضًا في 10 بدقة 71%.

"علمًا بأن متوسط الدريبل لفرجاني خلال الموسم كان 5 فقط وبنسبة نجاح 70%.

وكان الزمالك بقيادة مديره الفني الجديد باتريس كارتيرون قد استعاد توازنه بالفوز على الفريق الأنجولي ليحصد أول ثلاث نقاط في دوري المجموعات بعد السقوط أمام مازيمبي في الجولة الأولى وهي الخسارة التي تسببت في رحيل المدير الفني الصربي ميتشو.