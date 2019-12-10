رياضة | أزمة في الزمالك قبل موقعة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في الزمالك قبل موقعة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة الأبيض المقبلة امام بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب شيكابالا عن المباراة، بعد تخلفه عن التدريبات الأخيرة للزمالك بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة، حيث غاب اللاعب عن المران منذ مشاركته الأخيرة في مواجهة أول أغسطس الأنجولي.

ويواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السابعة، من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد ١٠ نقاط من الفوز في ثلاثة مواجهات وتعادل في لقاء، وخسارة في مباراة وحيدة.

وكان شيكابالا شارك في دقائق قليلة في مباراة القلعة البيضاء الأخيرة أمام أول أغسطس الأنجولي يوم السبت الماضي والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد "زيزو"، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.