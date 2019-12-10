اونلاين | يلا شوت hd مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر كورة لايف KORA STAR بي ان سبورت رابط ماتش ليفربول LIVER Salah

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وفي اللقاء الماضي لعَب أمام نادى نابولي وإنتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف ، على الجانب الآخر نادى ريد بول سالزبورج يحتل المركز الثالث برصيد سبعة نقاط من فوز في مبارياتين وتعادل مباراة وتلقي مبارياتين هزيمة. تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول وريد بول سالزبورغ في تمام الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:55 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1 بتعليق المعلق حفيظ دراجي..
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