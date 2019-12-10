اونلاين | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

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كورة اون لاين مباراة ليفربول مباشر مساء اليوم مع فريق ريد بول سالزبورغ فى منافسات بطولة دورى ابطال اوروبا ضمن مباريات المجموعة الخامسة من بطولة دورى الابطال يلاشوت مباشر.

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دورى ابطال اوروبا – المجموعة الخامسة

مباراة ليفربول مع ريد بول سالزبورغ

Liverpool vs Red Bull Salzburg

الساعة الثامنة الا خمس دقائق مساء بتوقيت مصر

الساعة التاسعة الا خمس دقائق مساء بتوقيت مكة