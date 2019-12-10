اونلاين | "يلا كورة" YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر salah YALLA شوت TIME liverpool كورة ستار رابط سريع NEW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يلا كورة" YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر salah YALLA شوت TIME liverpool كورة ستار رابط سريع NEW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي ليفربول مساء اليوم مع سالزبورج في مباراة حاسمة خارج ميدانه في ختام دور المجموعات من دوري الأبطال، وهي مباراة يحتاج إلى تجنب الخسارة بها لكي يستمر في مشوار الدفاع عن لقبه

وسيفتقد يورجين كلوب مدرب الليفر للاعب آدم لالانا للإصابة ولكنه أصبح يمتلك خيارات إضافية أخرى بعد أن أكد وجود جورجيو فينالدوم وديان لوفرين ضمن قائمة الفريق المسافرة إلى النمسا بعد أن كانا قد تلقيا لبضعة كدمات مؤخرا.

وتم إقصاء فينالدوم من تشكيلة الريدز التي فاز بها بثلاثة أهداف مقابل لا شىء ضد بورنموث خارج ميدانه بينما تم استبدال لوفرين في الشوط الثاني كإجراء احتياطي

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ومن المتوقع أن يدفع المدرب الألماني بالثلاثي هندرسون وجيمس ميلنر ونابي كايتا في وسط الميدان وخصوصاً بعد تألق كيتا في المباراة الاخيرة أمام بورنموث بتسجيله لهدفٍ وصناعته لهدف.

كما يتوقع مشاركة جو جوميز في قلب الدفاع إلى جانب الهولندي فيرجيل فان دايك لأن كلوب لا يريد المخاطرة بقلب الدفاع الكرواتي لوفرين الآن، ونفس الآخر فيما يتعلق بآدم لالانا الذي أشار إلى إمكانية أن يكون جاهزاً لكنه لن يُخاطر به اليوم.

وفي خط الهجوم سيتواجد الثلاثي الهجومي المعتاد محمد صلاح و فيرمينو إضافة إلى السنغالي المتألق مؤخراً ساديو مانو.

وسيتأهل ليفربول إلى مراحل خروج المغلوب في حالة عدم الخسارة فقط أمام سالزبورج ليتأهل ولكن المدرب الألماني أكد أن فريقه لن يلعب من أجل التعادل.