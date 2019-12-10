اونلاين | liverpool vs red bull salzburg live stream| Champions League| ليفربول SALAH

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موعد مباراة ليفربول وسالزبورغ اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات : بي ان سبورت

المعلق : غير معروف

الساعة : 22:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة 23:00 صباحا بتوقيت السعودية