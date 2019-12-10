المتغير "سولشاير" وتعاقدات ينايى

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

سولشاير

أصيب مانشستر يونايتد الإنجليزي ومدربه النرويجي "سولشاير" بنوبة من الاستيقاظ المدمر، على حساب العملاقين توتنهام ومانشستر سيتي، حيث التغير الكبير والنتائج المميزة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه هذا الموسم وخاصة قبل نهاية الدور الأول.

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ويشير موقع "ذاتلتيك" إلى مطالب سولشاير بتعاقدات ثلاث في انتقالات يناير المقبل، بحيث تدعيم الفريق بشكل، استغلال للأموال الآتية من وراء بيع البليجيكي لوكاكو وزميله أليكسيس سانشيز لفريق إنتر ميلان الإيطالي، كي يكون هناك تعويض مناسب عن خسارة هذا الثلاثي بجانب إعارة سمولينج المدافع بذئاب روما.

وأوضح الموقع، أن الأسماء المطالب بالتعاقد معها "سولشاير" هي، إدواردو كاما فينجا لاعب وسط رين الفرنسي وماديسم نجم ليستر سيتي، من أجل تعويض رحيل القائد "بول بوجبا" المتوقع بقوة نظرا لإلحاحه الشديد بهذا الطلب منذ موسمين ماضيين، وأخيرا التعاقد مع نجم سالزبورغ النمساوي " إرلينج بروات هالاند".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل الآن المرتبة الخامسة برصيد ٢٤ نقطة بفارق خمس نقاط تشيلسي الرابع وثمانية أخرين عن مانشستر سيتي الثالث، حتى تكونه لديه الفرصة حال الاستمرار بهذا المنوال للانهاء بأحد المراكز المؤهلة للشامبيونزليج.