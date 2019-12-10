حلال العقد في ريال مدريد بالأبطال وفاران يسترخي بعد تعب طويل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

عاد المدافع الدوبي الإسباني نجم ريال مدريد "ناتشو فيرنانديس" للمثول مرة أخرة بقائمة الملكي لخوض المغامرات مع مدربه "زيدان"، حيث مباراة " كلوب بروج" مساء غدا الأربعاء ضمن ختام مواجهات دوري مجموعات أبطال أوروبا.

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ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن ناتشو متعدد المراكز لديه احتمال قوي بالبدء غدا، على حساب الفرنسي فاران بجانب البرازيلي ميلتاو، حتى يأخذ نجم الديوك قسطا من الراحة، بعد أن لعب كافة لقاء الموسم بجانب القائد راموس.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن ناتشو لم يستطيع هذا الموسم الحصول على دينماكية واضحة، نتيجة تعدد الإصابة وجلوسه بدكة الاحتياط، فهو لاعب أينما تضعه تجد سواء بالجهة اليسرى أو اليمنى أو مدافع صريح.

الجدير بالذكر أن عودة المدافع الإسباني، قد تهديه غدا شارة الكابتن بمباراة حال جلوس كريم بنزيما وفاران.