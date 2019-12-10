شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير طبى من الدفع بـ«معلول» أمام الحرس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الجهاز الطبى للنادى الأهلى من التعجل بالدفع بعلى معلول، الظهير الأيسر للفريق، أمام حرس الحدود، والمقررة الأحد المقبل، ضمن مباريات الدورى، خوفاً من تجدد إصابته فى العضلة الضامة، والتى تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق فى مباراة النجم الساحلى، قبل الأخيرة فى دور المجموعات لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، وابتعد على إثرها عن المشاركة مع الأهلى، فى مواجهتى الهلال السودانى، فى البطولة الإفريقية، وبنى سويف فى بطولة الكأس.

وحدد الجهاز الطبى برنامجا خاصا لمعلول، ليؤديه خلال الأيام القليلة المقبلة، ليكون جاهزا تماماً للمشاركة مع الفريق فى مباراة الإسماعيلى بعد المقبلة فى بطولة الدورى. ويأمل رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، سرعة عودة معلول للمشاركة فى المباريات، خصوصاً أن الفريق مقبل على على المشاركة فى العديد من المباريات الهامة، سواء فى الدورى أو البطولة الإفريقية.