شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصرى يناقش الصفقات الشتوية وتعديل اللائحة مع جلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، اجتماعا مع مسؤولى النادى لمناقشة احتياجات الفريق من الصفقات الجديدة المقرر التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتحديد المراكز التى تحتاج التدعيم بالفريق، حيث يتبقى ثلاثة أماكن بقائمة الفريق.

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ويبحث طلب تعديل اللائحة لتحفيز اللاعبين على الاجتهاد فى الدورى والكونفيدرالية خاصة بعد النجاحات التى حققها الفريق مؤخرا.

ويخوض الفريق مرانه الأخير اليوم الأربعاء استعدادًا لمباراته فى الجولة السابعة من الدورى الممتاز والتى تجمعه بنظيره فريق المقاولون على استاد السويس الجديد.

وحرص جلال على الاطمئنان على حالة فريد شوقى نجم خط وسط الفريق والذى ينتظم فى برنامج تأهيلى مكثف تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى وذلك بعد إصابته بشد فى العضلة الضامة خلال مباراة الفريق بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتى جمعته الخميس الماضى بفريق قنا وهو الأمر الذى أدى لابتعاده عن قائمة الفريق لمباراته أمام رينجرز النيجيرى بالكونفيدرالية.