شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن عن حكام مباريات غدا الاربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل - الحدود مع اف سي مصر: احمد العباسي وهاني خيرى ومحمد صلاح عبد الفتاح..ومحمد السعداوي حكما رابعا Advertisements - الاسماعيلي مع مصر للمقاصة : طارق مجدي وعماد العقاد واحمد عبد الغني ..واحمد عبد العزيز حكما رابعا - وادي دجلة مع الاهلي: سعيد حمزة وتحسين السادات وخالد حسين..وعمرو عبد الفتاح رابعا

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