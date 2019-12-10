شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع بـ حسام عاشور لمناقشة امور فنية قبل لقاء ودي دجل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويلتقي الاهلي مع وادي دجلة في السابعة والنصف من مساء غداً ، الأربعاء، في الدوري الممتاز.
فيما بدأ مران الفريق اليوم على ملعب التتش بمحاضرة قصيرة استمرت قرابة العشر دقائق تحدث خلالها فايلر مع اللاعبين عن بعض الأمور الخاصة بمباراة الغد.
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