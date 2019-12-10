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فايلر يجتمع بـ حسام عاشور لمناقشة امور فنية قبل لقاء ودي دجل

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جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة قبل مران الفريق اليوم ،الثلاثاء، مع حسام عاشور قائد الفريق من أجل الحديث عن عدة أمور خاصة بالفريق بشكل عام بأعتبار أن عاشور أحد كباتن الأهلي وأمور أخرى خاصة باللاعب ووجه له بعض التعليمات الفنية.

 

ويلتقي الاهلي مع وادي دجلة في السابعة والنصف من مساء غداً ، الأربعاء، في الدوري الممتاز.

 

فيما بدأ مران الفريق اليوم على ملعب التتش بمحاضرة قصيرة استمرت قرابة العشر دقائق تحدث خلالها فايلر مع اللاعبين عن بعض الأمور الخاصة بمباراة الغد.

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