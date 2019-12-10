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إنبي يتقدم على الجونة بثلاثية في الشوط الأول

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جدة - عمرو شويل أنهى فريق إنبي الشوط الأول من مباراته ضد الجونة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر .

كان رامي صبري قد افتتح التسجيل لإنبي في الدقيقة الثالثة قبل أن يحرز هدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

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وأضاف محمد شريف لاعب إنبي الهدف الثالث لفريقه في مرمى الجونة في الدقيقة 17 من عمر المباراة.

واستمرت النتيجة بدون تغيير في الدقائق المتبقة من الشوط الأول حتى انتهى بفوز الفريق البترولي بثلاثية نظيفة.

 

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