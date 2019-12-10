شكرا لقرائتكم إنبي يتقدم على الجونة بثلاثية في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى فريق إنبي الشوط الأول من مباراته ضد الجونة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري.

كان رامي صبري قد افتتح التسجيل لإنبي في الدقيقة الثالثة قبل أن يحرز هدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

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وأضاف محمد شريف لاعب إنبي الهدف الثالث لفريقه في مرمى الجونة في الدقيقة 17 من عمر المباراة.

واستمرت النتيجة بدون تغيير في الدقائق المتبقة من الشوط الأول حتى انتهى بفوز الفريق البترولي بثلاثية نظيفة.