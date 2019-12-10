شكرا لقرائتكم الأهلى يتسلم عقد كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانهت الادارة القانونية بالأهلي توقيع العقود ليصبح كهربا اول صفقات الاهلي في الشتاء ومن المقرر أن يُعلن مسئولو القلعة الحمراء عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقلبة بعدما تم حسم جميع الأمور المتعلقة بالصفقة.
ويحصل كهربا علي 9 ملايين جنيه سنوبا في الأهلي علي ان يتحمل النادي قيمه الضرائب، كما يدفع الأهلي لكهربا قيمة الشرط الجزائي بعد دفع اللاعب القيمة من جيبه لحين حصوله عليها من الأهلي بعد توفيع العقود والتي تم توقيعها منذ قليل.
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