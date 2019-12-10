اخبار الرياضه

الأهلى يتسلم عقد كهربا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الأهلى يتسلم عقد كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل  تسلم النادي الأهلي اليوم الثلاثاء خطاب فسخ عقد محمود عبد المنعم كهربا مع افيش البرتغالي، بعد دفع اللاعب قيمة الشرط الجزائي والذي بلغت قيمته ٤٠٠ الف دولار.

 

وانهت الادارة القانونية بالأهلي توقيع العقود ليصبح كهربا اول صفقات الاهلي في الشتاء ومن المقرر أن يُعلن مسئولو القلعة الحمراء عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقلبة بعدما تم حسم جميع الأمور المتعلقة بالصفقة.

 

ويحصل كهربا علي 9 ملايين جنيه سنوبا في الأهلي علي ان يتحمل النادي قيمه الضرائب، كما يدفع الأهلي لكهربا قيمة الشرط الجزائي بعد دفع اللاعب القيمة من جيبه لحين حصوله عليها من الأهلي بعد توفيع العقود والتي تم توقيعها منذ قليل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يتسلم عقد كهربا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا