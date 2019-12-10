شكرا لقرائتكم الاهلي يحتل المركز الثاني بقائمة أكثر الفرق مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وشارك الاهلى في بطولة كأس العالم للأندية "5 مرات" أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، متساوياً مع ريال مدريد الاسباني.

كما يعد الاهلى أكثر الاندية العربية والافريقية مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية على مدار التاريخ.

في حين يتصدر أوكلاند سيتي النيوزيلندي قائمة أكثر الفرق مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بـ 9 مشاركات بينما يحتل برشلونة الاسباني المركز الثالث في القائمة بـ 4 مشاركات، متساوياً مع باتشوكا المكسيكي.

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وجاءت قائمة المتأهلين لبطولة كأس العالم للأندية 2019 كالتالى: السد القطرى "بطل الدورى القطرى"، هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة "بطل دورى أبطال أوقيانوسيا"، مونتيرى المكسيكى "بطل دورى أبطال كونكاكاف"، الهلال السعودى "بطل دورى أبطال آسيا"، ليفربول الإنجليزى "بطل دورى أبطال أوروبا"، وفلامنجو البرازيلى "بطل كوبا ليبرتادوريس"، بجانب الترجى التونسى "بطل دورى أبطال أفريقيا".

ويلعب السد القطري مع هينجين سبورت في السابعة والنصف مساء الاربعاء بملعب "جاسم بن حمد" بالعاصمة القطرية "الدوحة" في مباراة الافتتاح.

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