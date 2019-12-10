شكرا لقرائتكم الهلال وشباب الأهلي.. مواجهة آسيوية تاسعة بذكريات الخسارة المؤلمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيعود الهلال إلى مقابلة شباب الأهلي دبي للمرة التاسعة في تاريخ مبارياتهما الآسيوية، أما جاره النصر فيستعد للقاء جديد أمام السد القطري بعد 4 مرات التقى فيها الفريقان.

ووضعت قرعة دوري أبطال آسيا 2020 الهلال في مجموعة واحدة مع غريمين يعرفهما جيداً وهما شباب الأهلي دبي وبختاكور الأوزبكي، بينما يلعب النصر مجدداً مع السد القطري وبونيودكور الأوزبكي، بينما سيلاقي أهلي جدة في حال تجاوز الملحق المؤهل، الوحدة الإماراتي مرة ثالثة بعد 12 عاماً من آخر لقاء جمع الفريقين في البطولة.



ولعب الهلال أمام شباب الأهلي دبي 8 مرات سابقة في نسخ 2009، 2010، 2014 و2015 انتصر في 3 مرات وتعادل الفريقان 4 مرات، بينما كان اللقاء الأخير بينهما قد انتهى لمصلحة الفريق الإماراتي.

وانتصر الهلال في المباراة الأولى بينهما 2-1 بهدفي ياسر القحطاني والروماني ميريل رادوي، مقابل هدف لأحمد خليل، وفي المباراة الثانية بدور المجموعات في نسخة 2009، حقق الهلال الفوز مجدداً عن طريق طارق التايب والقحطاني ورادوي مقابل هدف لحسني عبدربه.



وتعادل الفريقان مرتين في نسخة 2010، الأولى بهدف لمثله سجله عيسى المحياني وآخر أحرزه حسني عبدربه، وفي الإياب سجل أحمد خليل وسيزار للفريق الأحمر مقابل ثلاثية زرقاء أحرزها ياسر القحطاني وويلهامسون والكوري الجنوبي لي يونغ بيو.

ومن جديد انتهت مباراتا نسخة 2014 بالتعادل، الأولى 2-2 عن طريق ثنائية ناصر الشمراني للهلال مقابل هدفين للويس خيمينيز وغرافيتي، والثانية انتهت بلا أهداف.

والتقى الفريقان للمرة الأولى في دور خروج المغلوب، وتعادلا 1-1 في الرياض عن طريق البرازيلي ليما لشباب الأهلي وإلتون ألميدا للهلال، وفي الإياب سجل ليما ومواطنه إيفرتون ريبيرو، قبل أن يعادل الهلال عن طريق ألميدا وكارلوس إدواردو، إلا أن الكوري الجنوبي كيانغ يون كوان سجل الهدف القاتل لمصلحة شباب الأهلي دبي، وبلغ فريقه النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وأمام بختاكور، لعب الهلال 6 مباريات بدأت منذ نسخة 2007، ولم يعرف الخسارة على الإطلاق، إذ انتصر 4 مرات وتعادل مرتين.

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وفاز الهلال بهدفين في مباراة دور المجموعات من نسخة 2007 بهدفي عمر الغامدي ورودريغو ألفين، وفي الإياب سجل ألفين هدفي الهلال في المواجهة.



وعاد الفريقان ليتواجها مجدداً في نسخة 2009، وانتهت المباراة الأولى بالتعادل 1-1 وسجل حينها رادوي هدف الهلال، وفي الإياب أحرز الثنائي محمد العنبر وأحمد الصويلح هدفي الأزرق.

وفي نسخة 2016، تعادل الفريقان إياباً 2-2، وسجل هدفي الهلال ياسر القحطاني ويوسف السالم، وفي الإياب فاز الأزرق 4-1 بأهداف عبدالله الزوري وخالد كعبي "هدفين" وهدف عكسي أحرزه أوراخوفاتش في مرماه.

وسبق للنصر أن لعب أمام السد 4 مرات، في نسختي 2011 و2019، وانتهت المواجهة الأولى بينهما بفوز السد بهدف دون رد، وتعادلا إياباً 1-1 بهدف سجله حسين عبدالغني لمصلحة النصر.



وفي ربع نهائي النسخة الماضية، فاز النصر ذهاباً 2-1 بهدفي جوليانو وعبدالرحمن الدوسري، وخسر إياباً 3-1 وسجل هدفه حينها عبدالرزاق حمدالله.

وتعادل النصر 3-3 مع بونيودكور الأوزبكي في باكورة مبارياته بنسخة 2016 بأهداف أدريان ميرزفيسكي ويحيى الشهري وحسين عبدالغني، وفاز إياباً بهدف وحيد أحرزه المالي موديبو مايغا.



وكذلك في نسخة العام الماضي التقى النصر مع الزوراء العراقي الباحث عن الوصول إلى دور المجموعات عبر الملحق، وفاز ذهاباً 4-1 عن طريق جوليانو وعمر هوساوي وعبدالله آل سالم ويحيى الشهري، وعاد الأخير للتسجيل في مباراة الإياب التي انتهت 2-1، وأضاف زميله نواف الفرشان الهدف الثاني.

وفي حال تأهل أهلي جدة إلى دور المجموعات في النسخة الحالية، فإنه سيواجه الوحدة الإماراتي الذي لاقاه في 2008، وانتهت المباراة الأولى بينهما بالتعادل السلبي، قبل أن يفوز الوحدة 2-1 إياباً بهدفي دا روشا مقابل هدف لوليد الجيزاني.