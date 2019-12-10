شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يهزم دمنهور بهدف ويبتعد بصدارة المجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فاركو بقيادة أحمد عاشور فى تحقيق فوز غالي على دمنهور بقيادة خالد القماش بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما بملعب الأخير فى مستهل مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد فاركو إلى 18 نقطة محلقا فى صدارة المجموعة ويبتعد عن أقرب منافسيه بأربع نقاط منتظرا استكمال باقى مباريات الأسبوع غدًا ويوم الجمعة المقبل، بينما تجمد رصيد أبناء البحيرة عند 14 نقطة فى المركز الثالث.
وفى إطار مباريات نفس المجموعة استطاع الأولمبى بقيادة أحمد الكأس العودة من المنصورة بأغلى ثلاث نقاط بالفوز بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ن بينما تجمد رصيد أبناء الدقهلية عند 7 نقاط فى المباراة الأولى لمصطفى عبده كمدير فني للمنصورة، فى الوقت الذى تعادل فيه بيلا ومالية كفر الزيات إيجابيًا بهدفين لمثليهما ليقتربا الفريقان من العودة مرة أخرة للقسم الثالث.
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