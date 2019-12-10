شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد حمزة حكمًا لمباراة الأهلى ودجلة غدًا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام الأربعاء 11 ديسمبر الحالي ضمن مباريات الأسبوع السابع للدوري الممتاز علي النحو التالي: - الحدود مع أف سي مصر: أحمد العباسي وهاني خيرى ومحمد صلاح عبد الفتاح.. ومحمد السعداوي حكمًا رابعًا - الإسماعيلي مع مصر للمقاصة: طارق مجدي وعماد العقاد وأحمد عبد الغني.. وأحمد عبد العزيز حكمًا رابعًا Advertisements - وادي دجلة مع الأهلي: سعيد حمزة وتحسين السادات وخالد حسين.. وعمرو عبد الفتاح رابعًا

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