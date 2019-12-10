شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إنبى يتقدم على الجونة بثلاثية فى أول 20 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق إنبى فى تسجيل هدفين متتالين فى مرمى الجونة لتصبح النتيجة 3/0 فى المباراة المقامة بينهما باستاد الجونة بالبحر الأحمر ضمن فعاليات الجولة السابعة للدورى.

تقدم رامى صبرى مدافع إنبى لفريقه فى الدقيقة الثالثة، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة 15، وأحرز محمد شريف الهدف الثالث فى الدقيقة 17

الهدف الثانى لإنبى فى الجونة

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الهدف الثالث لإنبى

ويمرالجونة بمرحلة فنية صعبة حيث يحتل الفريق الساحلى المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدورى العام بعد مرور 6 جولات، وبشكل عام خاض الجونة 7 مباريات تحت قيادة نيبوشا مدرب الفريق، تعرض لـ 5 هزائم، ولم يفز إلا فى مباراة واحدة كانت على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف سجله مدافع المقاصة بالخطأ فى مرماه، وتعادل سلبيًا فى لقاء آخر كان أمام إف سى مصر.

على الجانب الآخر يدخل فريق إنبى المباراة تحت القيادة الفنية لحلمى طولان فى الاختبار الثالث لمدرب الفريق البترولى، الذى تولى مهمة تدريب الفريق فى مرحلة صعبة بعدما تذيل إنبى مسابقة الدورى العام، ورغم الخروج من كأس مصر إلا أن أداء إنبى تطور بشكل ملحوظ مع طولان الذى استطاع أن يحقق الفوز الأول والوحيد لإنبى فى الدورى العام على حساب نادى الزمالك فى الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، لينتشل الفريق البترولى من المركز الأخير إلى المركز الـ 16، ويسعى طولان لزيادة جراح الجونة والعودة بثلاث نقاط ثمينة من الفريق الساحلي.