شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات لا تفوتك عن محمود أبو الرجال نسر التحكيم المصرى فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بكأس العالم للأندية التي تقام في قطر الحكم الدولي المصري محمود أبو الرجال للمشاركة في مباراة الافتتاح بين السد القطري وهينجين سبورت المقرر إقامتها غدًا حيث يشارك أبو الرجال حكمًا مساعدًا مع الجزائري مصطفى غربال، ويعد أبو الرجال من أبرز الحكام المصريين والأفارقة والعرب المرشحين لكأس العالم للكبار 2022 وأولمبياد طوكيو 2020 .

ولا يفوتك معلومات مهمة عن الحكم المساعد محمود أبو الرجال:

ــ السن 35 سنة

ــ من أبناء الإسماعيلية

ــ دخل مجال التحكيم 2002

ــ دخل القائمة الدولية عام 2015

ــ أول حكم مساعد مصرى يحصل على رخصة الفيديو فى الملعب.



محمود أبو الرجال محمود أبو الرجال

ــ شارك فى أهم المباريات للكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة أبرزها نهائى الدورى المصرى و نهائى كأس مصر.

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ـ فى البطولات الأفريقية كان له حضور كبير حيث شارك فى مباراة ثالث ورابع كأس أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد 2015 بالسنغال، ونهائى أمم أفريقيا تحت 17 بالجابون 2016، وقبل نهائى كأس أمم أفريقيا للمحليين 2018 بالمغرب، وثالث ورابع أمم أفريقيا مصر 2019.



محمود أبو الرجال يغرد فى البطولات الخارجية

ــ وفى البطولات العربية، شارك فى البطولة العربية بالإسكندرية، وشارك فى دور قبل النهائي البطولة العربية النسخة الجديدة.

ــ وعالميًا شارك فى افتتاح بطولة كأس العالم للشباب 2019 بولندا، ثم ثالث ورابع البطولة ذاتها، وكأس العالم العسكريه بعمان، وبطولة الألعاب الأولمبية العسكرية بكوريا الجنوبية.

أبو الرجال فى الدورى

ــ محمود أبو الرجال ضمن 4 حكام أفارقة اختارهم الاتحاد الدولى لبطولة العالم للأندية فى قطر وهم حكم الساحة الجزائري مصطفى غربال والمساعد الجزائري مقران قوراري، وحكم الفيديو الجامبي بكاري جاساما.