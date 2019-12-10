شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج ..كل ما تريد معرفته عن الراحلين من الأهلى في يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب فتح باب الإنتقالات الشتوية ينايرالمقبل، كثرالحديث داخل النادى الأهلى عن أبرزالأسماء التى اقتربت من الرحيل إما لأسباب فنية نظرا لعدم حاجة السويسرى فايلر لجهودهم أو نتيجة للاستهتار، أولكثرة اللاعبين المتواجدين فى نفس مركزهم

س : ما هى أسماء اللاعبين الذين اقتربوا من الرحيل عن الأهلى ؟

ج : يعد حسين السيد الظهيرالأيسر للأهلى أول الراحلين عن القلعة الحمراء خلال الميريكاتو الشتوى بعدما كان قريبا من الرحيل فى الانتقالات الماضية إلى الإسماعيلى، إلا أن المغالاة المادية جعلته يستمرمع الأهلى حتى انتقالات الشتاء .

كما أصبحت أيام الأنجولى جيرالدو معدودة داخل جدران الأهلى ، بعدما أكد فايلر للجنة الكرة ترحيبه برحيل اللاعب، بعدما حصل الأخيرعلى العديد من الفرص ولم يقنع المدير الفنى، فى الوقت الذى اقترب أبضا صالح جمعة من الرحيل بسبب استهتاره، ووجود ما يثبت سهره الدائم مع زملائه فى أماكن كثيرة وعدم التزامه بالتعليمات الإدارية من سيد عبد الحفيظ مديرالكرة بالأهلى

س : متى يرحل المغربى وليد ازارو ؟

ج : يمر المغربى وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى بأسوأ فتراته الكروية مع ناديه فى الوقت الحالى، بعدما خرج من حسابات المدير الفنى الذى بات يعتمد على النيجيرى جونيوراجاى، لذا فإن لجنة الكرة تحاول الحصول على عقد مادى كبير للموافقة على رحيل أزارو، وهو ما يصعب تحقيقه نظرا لهبوط مستوى اللاعب .

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س : هل سيتعاقد الأهلى مع مهاجم أفريقى سوبر فى الشتاء ؟

ج : يحاول مجلس إدارة الأهلى التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر فى الميريكاتو الشتوى، بعدما اشتكى فايلر من سوء مستوى المهاجمين وأصبح يعتمد على لاعب الوسط اجاى، مؤكدا أن الثنائى مروان محسن ووليد ازارو ليسوا على المستوى المطلوب .

س : هل اقترب ياسر إبراهيم من الرحيل عن الأهلى ؟

ج : يعد ياسر إبراهيم من اللاعبين المغضوب عليهم داخل الأهلى، فعلى الرغم من حاجة الفريق لمدافع مساك إلا أن الجميع يرى أن فايلر يعتمد حاليا على رامى ربيعة بجانب أيمن أشرف تارة الظهير الأيسر، ثم أحمد فتحى الظهير الأيمن على الرغم من وجود ياسر إبراهيم على دكة البدلاء وهو ما يؤكد من عدم اقتناع الخواجه السويسرى بإمكانياته .

س : متى يرحل عمار حمدى عن الأهلى ؟

ج : يرحل عمار حمدى عن الأهلى فى يناير فى حالة تأكده من عدم حصوله على فرصة حقيقة للمشاركة مع الفريق الاحمر، بعدما تألق مع المنتخب الاوليمبى فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى أقيمت بالقاهرة، وحصل الفراعنة الصغارعلى لقبها، وقد أكد اللاعب أنه لن يستمر فى الأهلى حتى نهاية الموسم حال تأكده من عدم المشاركة بشكل أساسى وفعال مع الفريق .