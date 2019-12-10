رامي صبري يتقدم لإنبي أمام الجونة في الدقيقة 3

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم رامي صبرى لفريق إنبي أمام الجونة في الدقيقة 3، فى اللقاء الذي يجمعهما على استاد الجونة، فى إطار الجولة السابعة من مباريات بطولة الدورى الممتاز.
ويخوض الجونة المباراة بتشكيل يتكون من حراسة المرمى: عمر رضوان، خط الدفاع: جوناثان، خالد صبحي، محمود نجيب، باسم علي، خط الوسط: أكرم توفيق، محمد ليلة، جدو، أحمد حمدي، محمود شبراوي، خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.
فيما يخوض انبي المباراة بتشكيل يتكون من حراسة المرمى: محمود جاد، وفي خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، رامي صبري، إبراهيم يحيي، علي فوزي، وفي خط الوسط: محمد رزق، حميد ماو، وأمامهم الثلاثي: محمد شريف، محمد بسيوني، كريم فؤاد، وفي خط الهجوم: محمود قاعود.
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