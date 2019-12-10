الأهلي يتسلم خطاب فسخ عقد كهربا مع أفيش واللاعب يتقاضى 9 ملايين سنويًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم النادي الأهلي اليوم الثلاثاء خطاب فسخ عقد محمود عبد المنعم كهربا مع أفيش البرتغالي بعد دفع اللاعب قيمة الشرط الجزائي والذي بلغت قيمته 400 ألف دولار.
وأنهت الإدارة القانونية بالأهلي توقيع العقود ليصبح كهربا أولى صفقات الأهلي في الشتاء ومن المقرر أن يُعلن مسئولو القلعة الحمراء عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما تم حسم جميع الأمور المتعلقة بالصفقة.
ويحصل كهربا علي 9 ملايين جنيه سنويًا في الأهلي على أن يتحمل النادي قيمة الضرائب، كما يدفع الأهلي لكهربا قيمة الشرط الجزائي بعد دفع اللاعب القيمة من جيبه لحين حصوله عليها من الأهلي بعد توقيع العقود.
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