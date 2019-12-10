شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 أقيمت اليوم الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرعة دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال آسيا لعام 2020.

وجاءت قرعة دور المجموعات كالتالي: المجموعة الأولى: الوحدة الإماراتي. الشرطة العراقي. المتأهل من الملحق رقم 4. المتأهل من الملحق رقم 2. المجموعة الثانية: الهلال السعودي. شباب الأهلي الإماراتي. باختاكور الأوزبكي. Advertisements المتأهل من الملحق رقم 3. المجموعة الثالثة: الدحيل القطري. التعاون السعودي. الشارقة الإماراتي. بيرسبوليس الإيراني. المجموعة الرابعة: سيباهان الإيراني. السد القطري. النصر السعودي. المتأهل من الملحق رقم 1. يذكر أن الهلال السعودي هو صاحب لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما تغلب على أوراوا الياباني في مباراة النهائي في نوفمبر الماضي، بنتيجة بثلاثة أهداف للا شئ من مجموع مبارتي الذهاب والعودة.

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