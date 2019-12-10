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شكرا لقرائتكم خبر عن "مارسيلينو" والتخوف من مصير إيمري في أرسنال والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
اعتقد البعض بقرار رحيل مدرب أرسنال السابق "أوناي إيمري" أن الفريق سوف يعود لمستواه ويحقق نتائج مرضية مع السويدي "ليونبيرغ"، إلا أن الأخيرفشل بمواجهتين وفاز مؤخرا بالجولة الماضية من البريميرليج.
وتفيد مواقع أوروبية عديدة، على أن ارسنال يتجه لمدرب إسباني آخر ألا وهو " مارسيلينو جارسيا" مدرب فالنسيا السابق.
ويتخوف مدرب الخفافيش السابق من حدوث ذات المصير معه حال قبوله عرض تدريب الجانرز ، بعد أن رفضه تماما ما حصل لمواطنه فهو عيب كبير بالنسبة له.
وكان أرسنال، قد أقال إيمري منذ أسابيع قليلة نتيجة لهبوط الأداء والابتعاد عن النتائج الجيدة للوقع بظلمات مراكز المؤخرة وترك المربع الذهبي لغريمه أو منافسه التقليدي تشيلسي.
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