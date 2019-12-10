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شكرا لقرائتكم خبر عن "برشلونة" يغازل مدافع الانتر لضمه في الموسم المقبل والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
يسعى فريق برشلونة الإسباني لضم مدافع من طينة الكبار خلال المرحلة المقبلة، حيث العمل على وضع دفاع الفريق بأمان لسنوات كثيرة قادمة، بعد أن بات أمر أومتيتي قريبا من الرحيل واقتراب بيكيه للاعتزال.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة وإدارته يسعيان بقوة لضم السلوفاكي ونجم إنتر ميلان الإيطالي "ميلان سكرينيار"، بحيث الاعتماد عليه بصفة أساسية نظرا للمستويات الطيبة، التي قدمها مع الفريق لوقت كبير كان به ورقة رابحة دائما وثغرة واضحة بغيابه.
وأوضحت المونو، أن سفير برشلونة ونجمها السابق " إيريك أبيدال" تواجد الجمعة الماضية لرؤية اللاعب ومعرفة تقارير عن أدائه خلال مواجهة روما الماضية، ليجده الأفضل للتواجد بصفوف البرسا.
الجدير بالذكر أن أندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان، قد أبديا رغبتهم للظفر بخدمات اللاعب، منذ وقت طويل ليكون الصراع ناري بين كبيري الليجا وبطل فرنسا.
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