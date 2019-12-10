شكرا لقرائتكم خبر عن «أوكسا» يكرم طائرة الأهلي كأفضل فريق نسائي في أفريقيا ٢٠١٩ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح اتحاد الاتحادات الأفريقية «أوكسا» فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي جائزة أحسن فريق نسائي أفريقي لعام 2019.

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جاء ذلك بعد فوزه ببطولة أفريقيا للأندية لثلاث أعوام متتالية وحصد الفريق 10بطولات أفريقية على مدار الأعوام الماضية، وهو ما اعتبره «أوكسا» إنجازًا كبيرًا.

يذكر أن الأهلي، بقيادة حمدي الصافي، المدير الفني للفريق، قد حقق إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث سيطر الفريق الأحمر على جميع البطولات المحلية والأفريقية وأحرز جميع البطولات محققًا العلامة الكاملة.

وقد تم الإعلان عن فوز فريق سيدات الطائرة، مساء أمس، خلال احتفالية كبيرة للمتميزين رياضيًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، فى إطار سياسة الدولة المصرية فى تكريم المميزين رياضيًا والحاصلين على بطولات، ليكونوا نموذجًا للأجيال الصاعدة فى المجال الرياضي.