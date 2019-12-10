"توتي" يخطف نجم الانتر الشاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

إبراهيم سعد

بعد اعتزاله عالم الساحرة المستديرة بوفاء ظل لسنوات وسنوات من العطاء لدى روما والمنتخب الإيطالي، يستعد "فرانشيسكو توتي" ليكون أول مشروع له وهو خاص أيضا بكرة القدم، الذي وجد صعوبة في الابتعاد عنها.

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وتشير صحيفة "كوريري" الإيطالي، إلى أن توتي يستعد ليكون وكيل لاعبين، بحيث أن أول وكلائه من النيراتزوري وهو الشاب "سيباستيانو إسبوزيتو".

وأوضحت الصحيفة الإيطالية لكون توتي، سوف يلتحق بمجموعة "ستيلر" ليكون رئيس وكالة لاعبي.

وشددت كوريري، أن توقيع اللاعب صاحب السابعة عشر عاما، لن يؤثر على تواجده في جوزيبي مياتزا نظرا لقراره بالتجديده التعاقد بعد خمسة أشهر، قبيل مشاركته سابقا خلال ثلاث مواجهات بالكالتشيو.

الجدير بالذكر أن توتي، لم يلقى التقدير المنتظر من جانب ناديه روما، بعد أن أجبره مدرب الذئاب السابق "لوتشيانو سباليتي" على الاعتزال نتيجة جلوسه على دكة الاحتياط لوقت ليس بالقصير.