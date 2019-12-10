شكرا لقرائتكم جهاز الإسماعيلي يدرس المقاصة قبل مواجهة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار مباراة المقاصة وفاركو بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر والتى فاز بها الفريق الفيومى بهدفين دون رد تمهيداً للتعرف على نقاط القوة والضعف فى فريق المقاصة الذى يمر بظروف مشابهة للدراويش فى مسابقة الدوري.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مصر المقاصة فى الخامسة عصر غداً الأربعاء على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الأسبوع السابع للدوري .

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ويحتل الإسماعيلي المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 اهداف وتلقت شباكه 7 أهداف بينما يحتل المقاصة المركز العاشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 8 أهداف .

وقال السلحدار للاعبى الاسماعيلى أن الصعود لدور الـ 16 بكأس مصر عقب الفوز على الاعلاميين والتأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية ينبغى أن يكون دافعاً لتصحيح النتائج فى بطولة الدوري .