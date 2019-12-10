شكرا لقرائتكم جهاز الإسماعيلي يدرس المقاصة قبل مواجهة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مصر المقاصة فى الخامسة عصر غداً الأربعاء على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الأسبوع السابع للدوري .
ويحتل الإسماعيلي المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 اهداف وتلقت شباكه 7 أهداف بينما يحتل المقاصة المركز العاشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 8 أهداف .
وقال السلحدار للاعبى الاسماعيلى أن الصعود لدور الـ 16 بكأس مصر عقب الفوز على الاعلاميين والتأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية ينبغى أن يكون دافعاً لتصحيح النتائج فى بطولة الدوري .
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز الإسماعيلي يدرس المقاصة قبل مواجهة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.