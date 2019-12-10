شكرا لقرائتكم 19 لاعب فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة المقاصة بالدوري غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت قائمة الإسماعيلي بقيادة أدهم السلحدار عودة باهر المحمدى ومحمود دونجا لخوض مواجهة مصر المقاصة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري ، والمقرر لها غدا فى حين تم استبعاد محمد صادق ووجيه عبدالحكيم ومحمد حمدى زكى وأسامه إبراهيم ونادر رمضان ومدحت فقوسة ومصطفى فارس وعمر الوحش ومحمود صلاح ومحمد الضرف . وضمت القائمة كل من: حراسة المرمى: محمد مجدى - محمد فوزى. الدفاع: باهر المحمدي - محمد مجدي الجمل - أحمد أيمن - محمود البدرى - محمد عمار - محمد هاشم. Advertisements الوسط: عماد حمدي - محمد بيومي -- محمود دونجا - محمد مخلوف - أحمد مدبولي- محمد الشامى - بيكيتى سيلفا - همام طارق - عبدالرحمن مجدي الهجوم: بينسون شيلونجو - حازم مرسى ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط من 6 مباريات، ويتساوى مع مصر المقاصة بنفس الرصيد في المركز العاشر.

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