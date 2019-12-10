شكرا لقرائتكم 19 لاعب فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة المقاصة بالدوري غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضمت القائمة كل من:
حراسة المرمى: محمد مجدى - محمد فوزى.
الدفاع: باهر المحمدي - محمد مجدي الجمل - أحمد أيمن - محمود البدرى - محمد عمار - محمد هاشم.
الوسط: عماد حمدي - محمد بيومي -- محمود دونجا - محمد مخلوف - أحمد مدبولي- محمد الشامى - بيكيتى سيلفا - همام طارق - عبدالرحمن مجدي
الهجوم: بينسون شيلونجو - حازم مرسى
ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط من 6 مباريات، ويتساوى مع مصر المقاصة بنفس الرصيد في المركز العاشر.
كانت هذه تفاصيل خبر 19 لاعب فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة المقاصة بالدوري غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.