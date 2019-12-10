شكرا لقرائتكم ثلاثى الأهلي الأكثر مشاركة في مباريات كأس العالم للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA حقائق عن كأس العالم للأندية وحصد الاهلى المصري رقما مميزا منها.

وكتب الحساب الرسمي لفيفا عربى عبر موقع التدونيات القصيرة أن ثلاثى الاهلى في المقدمة ضمن اللاعب الأكثر مشاركة وهم :

وائل جمعة ، حسام عاشور ، ومحمد أبوتريكة، برصيد 11 مباراة لكل منهم.

ويعتبر الاهلى المصري الأكثر تمثيلا لقارة افريقيا بواقع 5 مشاركات ، وحصل فى نسخة 2006 على المركز الثالث، وأقميت البطولة الأغلى للعأندية فى العالم فى دول اليابان والمغرب والامارات من عام 2005 حتى 2019.

بدأ العد تنازليا لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر الجاري، حيث لم يتبقي سوى ساعات قليلة على بداية العرس الكروي العالمي الذى ينتظره بفارغ الصبر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

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7 متأهلين لبطولة كأس العالم للأندية 2019

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، القوائم النهائية للأندية المشاركة في البطولة العالمية حيث ضمت لائحة الشرف 7 متأهلين لبطولة كأس العالم للأندية 2019 وهم كل من : السد القطرى "المستضيف"، هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة "بطل دورى أبطال أوقيانوسيا"، مونتيرى المكسيكى "بطل دورى أبطال كونكاكاف"، الهلال السعودى بطل دورى أبطال آسيا، ليفربول الإنجليزى بطل دورى أبطال أوروبا، وفلامنجو البرازيلى بطل كوبا ليبرتادوريس، والترجى التونسى بطل دورى أبطال أفريقيا.

8 أندية برازيلية شاركت في البطولة



البرازيل بدورها ستكون على موعد مع رقم قياسي خلال فعاليات بطولة كأس العالم للأندية 2019 حيث يعتبر فلامنجو الفريق البرازيلي الثامن الذي يتذوق طعم المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما توج بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة كوبا ليبرتادوريس "دوري ابطال امريكا الجنوبية" على حساب ريفربليت الارجنتيني، وهو الرقم الذي لم تحققه أي بلد أخر.

وينضم فلامنجو إلى فرق كورينثيانز، فاسكو دا جاما، ساو باولو، إنترناسيونال، سانتوس، أتليتيكو مينيرو وجريميو، التي سبق لها المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.