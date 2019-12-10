شكرا لقرائتكم صور.. الجونة يصل ملعبه لمواجهة إنبى فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل فريق الجونة إلى ملعبه الذى سيستضيف مواجهة إنبى المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم، فى إطار الجولة السابعة من مباريات بطولة الدورى الممتاز.

ويمر الجونة بمرحلة فنية صعبة حيث يحتل الفريق الساحلى المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدورى العام بعد مرور 6 جولات، وبشكل عام خاض الجونة 7 مباريات تحت قيادة نيبوشا مدرب الفريق، تعرض لـ 5 هزائم، ولم يفز إلا فى مباراة واحدة كانت على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف سجله مدافع المقاصة بالخطأ فى مرماه، وتعادل سلبياً فى لقاء أخر كان أمام إف سى مصر.

و كانت اخر مواجهة جمعت الفريقين قد أقيمت يوم 15 ابريل الماضى، و انتهت بفوز الفريق البترولى بأربعة أهداف دون رد، أحرزها كل من محمود قاعود فى الدقيقة الـ 9، و احمد رأفت بالدقيقة 26، و محمود غالى 64 ، و لومبو فى الدقيقة 89.

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على الجانب الآخر يدخل فريق إنبى المباراة تحت القيادة الفنية لحلمى طولان فى الاختبار الثالث لمدرب الفريق البترولى، الذى تولى مهمة تدريب الفريق فى مرحلة صعبة بعدما تذيل إنبى مسابقة الدورى العام، ورغم الخروج من كأس مصر إلا أن أداء إنبى تطور بشكل ملحوظ مع طولان الذى استطاع أن يحقق الفوز الأول والوحيد لإنبى فى الدورى العام على حساب نادى الزمالك فى الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، لينتشل الفريق البترولى من المركز الأخير إلى المركز الـ 16، ويسعى طولان لزيادة جراح الجونة والعودة بثلاث نقاط ثمينة من الفريق الساحلي.