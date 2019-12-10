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شكرا لقرائتكم أسوان يعلن عن قميصه الجديد .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتبت صفحة أسوان: "باب الحجز قريبًا لزي نادي أسوان باللون الجديد، الأسود فقط على Aswan SC اللون الأزرق ايضًا سيكون متوافر، أي لون ستختار؟".
وكانت ردود أفعال إيجابية من جانب الجماهير قد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، حول الزي الرسمي لأبناء الجنوب باللون الأزرق الذي يتضمن بعد بعض الرموز الفرعونية.
ويحتل فريق أسوان المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حصدها أبناء الجنوب من 6 جولات، حيث تعادل الفريق الأسوانى فى مباراتى بيراميدز وإف سى مصر، وفاز على مصر المقاصة وخسر فى مواجهتى الأهلى والمقاولون.
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