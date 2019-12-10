شكرا لقرائتكم أسوان يعلن عن قميصه الجديد .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت الصفحة الرسمية لنادي أسوان عن اللون الجديد للزي البديل لأبناء الجنوب، عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وكتبت صفحة أسوان: "باب الحجز قريبًا لزي نادي أسوان باللون الجديد، الأسود فقط على Aswan SC اللون الأزرق ايضًا سيكون متوافر، أي لون ستختار؟".

وكانت ردود أفعال إيجابية من جانب الجماهير قد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، حول الزي الرسمي لأبناء الجنوب باللون الأزرق الذي يتضمن بعد بعض الرموز الفرعونية.

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ويستعد أسوان لمواجهة سموحة يوم الأحد المقبل على استاد الأسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل فريق أسوان المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حصدها أبناء الجنوب من 6 جولات، حيث تعادل الفريق الأسوانى فى مباراتى بيراميدز وإف سى مصر، وفاز على مصر المقاصة وخسر فى مواجهتى الأهلى والمقاولون.