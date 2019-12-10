شكرا لقرائتكم القائمة المرشحة لتدعيم صفوف الأهلي في الصيف.. 8 نجوم سوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضع مسئولو النادي الأهلي قائمة من أسماء اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري، من أجل سد الثغرات الموجودة في صفوفه، وبناء فريق قوي قادر على إعادة هيبة المارد الأحمر الإفريقية، ويعيده لمنصات التتويج الإفريقي بعد 5 سنوات من التيه عن اللقب الإفريقية منذ التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية عام 2014.

وتضم القائمة المرشحة لتدعيم صفوف الأهلي لاعب مصري محترف ولاعب أجنبي محترف في الدوري المصري و6 لاعبين محليين يلعبون في الدوري المصري ويملكون أسماء كبيرة.

ويستهدف الأهلي تدعيم خطي الهجوم والدفاع والوسط الظهير الأيمن بنهاية الموسم المقبل، وهو ما سيتم على حساب أحد اللاعبين الحاليين، الذين لن ينجحوا في إقناع السويسري رينيه فايلر بإمكانياتهم خلال الفترة القادمة.

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والقائمة المرشحة لتدعيم هجوم الأهلي تضم احمد حجازي مدافع الأهلي السابق ووست بروميتش الانجليزي الحالي، والبوركيني ايريك تراوري لاعب بيراميدز ومعه ثلاثي بيراميدز رجب بكار ونبيل دونجا وأحمد الشناوي ومعهم كريم العراقي ظهير أيمن المصري والمنتخب الأوليمبي وأسامة جلال مدافع إنبي وحسام حسن مهاجم سموحة السكندري.

ويعد اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الأهلي من أبرز اللاعبين في مراكزهم بالدوري المصري، وبات التعاقد معهم حلم يراود كل الجماهير الأهلاوية، لحل الأزمات والثغرات الموجودة في صفوف المارد الأحمر.