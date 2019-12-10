السد جاهز لمباراة افتتاح مونديال الأندية على أرضه









اسماء السيد - تنطلق الاربعاء كأس العالم للاندية بنسختها السادسة عشرة التي تستضيفها الدوحة للمرة الاولى بين 11 كانون الاول/ديسمبر الحالي و21 منه بمواجهة السد القطري وهيينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة، وذلك في إطار استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022.

وتشارك في البطولة سبعة أندية هي السد القطري المضيف، الهلال السعودي بطل آسيا، الترجي التونسي بطل افريقيا، ليفربول الانكليزي بطل اوروبا، مونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف، فلامنغو البرازيلي بطل اميركا الجنوبية وهيينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة بطل اوقيانوسيا.

وتستضيف قطر البطولة للمرة الاولى على أن تستضيفها العام المقبل أيضا في اطار استعداداتها لمونديال 2022، وتقام المباريات على ملعبي السد واستاد خليفة الدولي، بعد تأجيل افتتاح استاد المدينة التعليمية الذي كان مرشحا لاستضافة إحدى مباريات نصف النهائي والنهائي.

وكان تدشين استاد المدينة التعليمية مقررا خلال مونديال الأندية، لكن اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلنا في بيان السبت إرجاء تدشين استاد المدينة التعليمية الذي يتسع لنحو 40 ألف متفرج، بسبب عدم توافر الوقت لإصدار الشهادات اللازمة لتدشينه وإقامة مباريات تجريبية فيه قبل استضافته للمباريات الرسمية، على رغم إنجاز الأعمال الخاصة ببنائه.

ويلتقي في المباراة الافتتاحية السد مع هيينجين سبورت الذي يشارك للمرة الاولى في البطولة، بينما تعد المرة الثانية للسد الذي يقوده الاسباني تشافي هيرنانديز الذي سبق ان حقق اللقب كلاعب مع برشلونة عامي 2009 و2011.

ويلتقي الفائز من المباراة مع مونتيري في الدور الثاني في 14 الجاري.

وستشهد البطولة تتويج بطل جديد نظرا لغياب الابطال السابقين وابرزهم ريال مدريد المتوج في اربع مناسبات (رقم قياسي) وبرشلونة الاسبانيين وكورنثيانز وساو باولو وإنترناسيونال من البرازيل، وبايرن ميونيخ الالماني، وانتر وميلان الايطاليين ومانشستر يونايتد الانكليزي.

ويعد ليفربول الذي خسر نهائي عام 2005 أمام ساو باولو البرازيلي، المرشح الابرز والاقوى مع فلامنغو للفوز باللقب.

وتأمل الفرق العربية الثلاثة وهي السد والترجي التونسي والهلال السعودي في تحقيق نتائج ايجابية، رغم الصدام العربي المبكر بمواجهة الترجي والهلال في الدور الثاني.

وتحظى البطولة باهتمام جماهيري كبير ومن المتوقع ان تشهد اقبالا كبيرا خصوصا مباريات ليفربول حيث ينتظر الجمهور رؤية نجميه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني. وأعلن الاتحاد الدولي في وقت سابق أن الجماهير في قطر كانت الاكثر شراء للتذاكر عند طرحها الكترونيا في المرحلة الاولى ، مشيرا الى ان الجمهور القطري حصل على 60% من إجمالي 27,896 تذكرة في مرحلة البيع الاولى.

- السد لتحسين برونزية 2011-

يأمل السد في مشاركته الثانية تحقيق إنجاز أفضل من الذي حققه في مشاركته الاولى عام 2011 باليابان عندما حصد الميدالية البرونزية، خاصة وأن نسخة هذا العام تقام على ارضه وبين جماهيره، علما أن الخسارة أمام هيينجين سبورت ستخرجه من البطولة.

وستكون صفوف السد مكتملة بعودة الدوليين سعد الشيب حارس المرمى، وبيدرو وخوخي بوعلام وطارق سلمان وعبد الكريم حسن وسالم الهاجري وحسن الهيدوس واكرم عفيف، بعد مشاركتهم مع منتخب قطر في كأس الخليج "خليجي 24" التي استضافتها قطر ايضا وشهدت تتويج البحرين للمرة الاولى في تاريخها (تغلبت على السعودية 1-صفر في النهائي).

كما وسيضم الفريق محترفيه الجزائري بغداد بونجاح هداف الفريق والدوري القطري والاسباني غابي، الى الكوريين الجنوبيين جونغ وو-يونغ ونام تاي-هي.

فيما يعول هيينجين سبورت ومدربه فيليكس تاغاوا على مجموعة من اللاعبين الدوليين ذوي الخبرة، على رأسهم برتران كاي، أفضل لاعب في دوري أبطال أوقيانيا 2019، إلى جانب روي كايارا وسيدريك سانسو وروكي نيكان.

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واكد محمد غلام المدير الرياضي للسد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي" لاعبو السد في أتم جاهزية للمباراة الافتتاحية أمام فريق هيينجين سبورت، وسنسعى لتقديم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور الثاني للبطولة".

وتابع "ينتظر السد تحديا صعبا في المونديال، فالأندية المشاركة لن تحضر لمجرد المشاركة أو السياحة، ويتعين على لاعبينا مضاعفة الجهد من أجل الظهور بأفضل صورة".

من جهة أخرى، أكد سالم الهاجري لاعب الوسط "مونديال الأندية محطة جديدة في التحديات التي تنتظر الفريق لإظهار قوته أمام أفضل فرق العالم".

وأضاف "تنتظرنا مباراة هامة امام فريق هيينجين سبورت بطل قارة أوقيانوسيا، وكل فريق يمتلك نفس الحظوظ من أجل العبور للدور الثاني والذي سيكون هدفنا".

وسبق لفيليكس تاغاوا مدرب هيينيجن سبورت أن قال في تصريح سابق "أنتظر من فريقي أن يلعب دون خوف. لدينا لاعبون جيدون يميلون إلى اللعب باندفاع. سيكون من الضروري أن نلعب بكامل قوانا ووفق خصائصنا وأن نعتمد أسلوبنا المعتاد".

اضاف "لكن سيتعيّن علينا التركيز جيداً في الدفاع، لأن أقل خطأ في هذا المستوى يكلفك غالياً. وفي لقائنا ضد السد، يجب أن نكون حازمين للغاية من الناحية التكتيكية".

وفي ما يلي قائمة الفائزين باللقب:

ريال مدريد الاسباني (أربع مرات 2014، 2016، 2017 و2018)

برشلونة الاسباني (ثلاث مرات 2009، 2011 و2015)

كورنثيانز البرازيلي (مرتان 2000، 2012)

بايرن ميونخ الالماني 2013

إنتر ميلان الايطالي 2010

مانشستر يونايتد الانكليزي 2008

ميلان الايطالي 2007

إنترناسيونال البرازيلي 2006

ساو باولو البرايزيلي 2005