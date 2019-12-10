شكرا لقرائتكم خبر عن ‏أسوان يستعرض القميص الاحتياطي باللون "الأسود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الصفحة الرسمية لنادي أسوان عن اللون الجديد للزي البديل لأبناء الجنوب، عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وكتبت صفحة أسوان: "باب الحجز قريبًا لزي نادي أسوان باللون الجديد، الأسود فقط على Aswan SC اللون الأزرق أيضًا سيكون متوافر، أي لون ستختار؟".

وكانت ردود أفعال إيجابية من جانب الجماهير قد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، حول الزي الرسمي لأبناء الجنوب باللون الأزرق الذي يتضمن بعض الرموز الفرعونية.

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ويستعد أسوان لمواجهة سموحة يوم الأحد المقبل على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل فريق أسوان المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 5 نقاط، حصدها أبناء الجنوب من 6 جولات، حيث تعادل الفريق الأسوانى فى مباراتى بيراميدز وإف سى مصر، وفاز على مصر المقاصة وخسر فى مواجهتى الأهلى والمقاولون.