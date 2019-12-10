شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. القائمة المرشحة لتدعيم صفوف الأهلي في الصيف.. 8 نجوم سوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع مسئولو النادي الأهلي قائمة من أسماء اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري، من أجل سد الثغرات الموجودة في صفوفه، وبناء فريق قوي قادر على إعادة هيبة المارد الأحمر الإفريقية، ويعيده لمنصات التتويج الإفريقي بعد 5 سنوات من التيه عن اللقب الإفريقية منذ التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية عام 2014.

وتضم القائمة المرشحة لتدعيم صفوف الأهلي لاعب مصري محترف ولاعب أجنبي محترف في الدوري المصري و6 لاعبين محليين يلعبون في الدوري المصري ويملكون أسماء كبيرة.

ويستهدف الأهلي تدعيم خطي الهجوم والدفاع والوسط الظهير الأيمن بنهاية الموسم المقبل، وهو ما سيتم على حساب أحد اللاعبين الحاليين، الذين لن ينجحوا في إقناع السويسري رينيه فايلر بإمكانياتهم خلال الفترة القادمة.

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