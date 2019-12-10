اخبار الرياضه

مواجهة المقاصة وفاركو على مائدة السلحدار فى الاسماعيلى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة المقاصة وفاركو على مائدة السلحدار فى الاسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار على دراسة مباراة المقاصة وفاركو بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر والتى فاز بها الفريق الفيومى بهدفين دون رد، تمهيداً للتعرف على نقاط القوة والضعف فى فريق المقاصة الذى يمر بظروف مشابهة للدراويش فى مسابقة الدوري.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة مصر المقاصة فى الخامسة عصر غداً الاربعاء على ستاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الاسبوع السابع للدوري .

ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 اهداف وتلقت شباكه 7 أهداف  بينما يحتل المقاصة المركز العاشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف .

وقال السلحدار للاعبى الاسماعيلى أن الصعود لدور الـ 16 بكأس مصر عقب الفوز على الاعلاميين والتأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية ينبغى أن يكون دافعاً لتصحيح النتائج فى بطولة الدوري .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواجهة المقاصة وفاركو على مائدة السلحدار فى الاسماعيلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا