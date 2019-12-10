شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة المقاصة وفاركو على مائدة السلحدار فى الاسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار على دراسة مباراة المقاصة وفاركو بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر والتى فاز بها الفريق الفيومى بهدفين دون رد، تمهيداً للتعرف على نقاط القوة والضعف فى فريق المقاصة الذى يمر بظروف مشابهة للدراويش فى مسابقة الدوري.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة مصر المقاصة فى الخامسة عصر غداً الاربعاء على ستاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الاسبوع السابع للدوري .

ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 اهداف وتلقت شباكه 7 أهداف بينما يحتل المقاصة المركز العاشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف .

وقال السلحدار للاعبى الاسماعيلى أن الصعود لدور الـ 16 بكأس مصر عقب الفوز على الاعلاميين والتأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية ينبغى أن يكون دافعاً لتصحيح النتائج فى بطولة الدوري .