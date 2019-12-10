شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، الأهلى يستعيد على معلول أمام حرس الحدود، استاد القاهرة يستضيف نهائى كأس مصر .

الأهلى يستعيد على معلول أمام حرس الحدود

يُجهّز الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق تمهيداً للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة بعد غيابه عن التشكيل عدة مباريات للإصابة في العضلة الضامة.

استاد القاهرة يستضيف نهائى كأس مصر

إستقر مسئولو اتحاد الكرة على إقامة نهائي بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2019 - 2020 باستاد القاهرة الدولي، حيث ينتظر إقامته فى شهر مايو المقبل.

شيكابالا يغيب عن تدريبات الزمالك لليوم الثاني وتأهيل عبد الله جمعة

حصل محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفربق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بسبب نزلة برد قوية عانى منها اللاعب أمس.

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الاسماعيلى يرصد مكافأة ضخمة للاعبين للإطاحة بزعيم الثغر خارج البطولة العربية

أعلن المهندس ابراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى عن تخصيص مكافأت ضخمة للفريق فى حال تخطى عقبة الاتحاد السكندى والصعود للدور قبل النهائى علي حساب زعيم الثغر .

فيفا يقترح على اتحاد الكرة تقليص عدد أعضاء المجلس الجديد إلى 9 بدلا من 11

اقترحت سارة ساليمون مسئولة الإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقليص عدد أعضاء مجلس الجبلاية فى اللائحة الجديدة ليصبح 9 بدلا من 11 كما هو الوضع حاليا.

المقاصة يضم لاعب وسط أفريقي مع أيمن حفني في حال انهاء أزمة الاستبدال

استقر الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة علي ضم لاعب وسط أفريقي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في حالة انهاء أزمة الاستبدال في اتحاد الكرة، حيث يسعي مسئولو نادي مصر للمقاصة لاقناع اتحاد الكرة بفتح الاستبدال في يناير المقبل حتي يتمكن الفريق من ضم لاعبين جدد في ظل اكتمال قائمة الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

الزمالك يرفض ضم مدافع الإنتاج الحربى فى الشتاء

رشح أحد وكلاء اللاعبين، محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي، للانضمام إلى صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير المقبل، بعد ترشيح اللاعب للانضمام إلى صفوف الأهلي في وقت سابق، عقب ظهوره بمستوى جيد مع فريقه خلال الموسم الماضي.