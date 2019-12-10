سوبر كورة.. ثلاثي الأهلي الأكثر مشاركة في مباريات كأس العالم للأندية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرالحساب الرسمي للاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA حقائق عن كأس العالم للأندية، وحصد الأهلى المصري رقما مميزا منها.
ويعتبر الأهلي المصري الأكثر تمثيلا لقارة إفريقيا بواقع 5 مشاركات، وحصل فى نسخة 2006 على المركز الثالث، وأقميت البطولة فى دول اليابان والمغرب والامارات من عام 2005 حتى 2019.
بدأ العد تنازليا لإنطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر الجاري، حيث لم يتبقي سوى ساعات قليلة على بداية العرس الكروي العالمي الذى ينتظره بفارغ الصبرالملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.
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